Пензенцы принесли в зоопарк более 4 тонн еды

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
02 ноября 2018, 12:34Общество
Зоопарк города Пензы продолжает ежегодную акцию «Добро делать просто» (0+).
По данным пресс-службы зоопарка, пензенцы уже принесли для животных более 4103 килограммов различных сезонных овощей, фруктов, ягод, варенья и круп. Кроме неравнодушных граждан, в акции приняли участие два детских сада, четыре школы и две гимназии.
«Зоопарк искренне благодарит всех участников акции «Добро делать просто» за отзывчивость и любовь к нашим питомцам», - отметили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
02 ноября 2018, 17:58В Пензенской области парень надругался над маленьким мальчиком
02 ноября 2018, 17:39Пенза вошла в топ-10 городов России
02 ноября 2018, 17:08Пензячка прошла в финал всероссийского конкурса педагогов
02 ноября 2018, 16:38В Пензе банкиры вне закона заработали 18 млн руб
02 ноября 2018, 15:37Пензенец потерял на покупке Gelentvagen 95000 рублей
02 ноября 2018, 15:06У «Глобуса» произошло ДТП с опрокидыванием
02 ноября 2018, 14:36Очередная «жертва». Под «горбатым» мостом в Пензе застряла фура
02 ноября 2018, 14:06Пензенцев приглашают на митинг в честь Дня народного единства