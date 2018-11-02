Пензенцы принесли в зоопарк более 4 тонн еды

По данным пресс-службы зоопарка, пензенцы уже принесли для животных более 4103 килограммов различных сезонных овощей, фруктов, ягод, варенья и круп. Кроме неравнодушных граждан, в акции приняли участие два детских сада, четыре школы и две гимназии.

«Зоопарк искренне благодарит всех участников акции «Добро делать просто» за отзывчивость и любовь к нашим питомцам», - отметили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».