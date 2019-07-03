Пензенцы примут участие в работе политической конференции «ЕР»

5 июля в Москве состоится ежегодная политическая конференция «Единой России». Она пройдет в формате совместного заседания высшего и генерального советов партии.

В ее работе примут участие около 450 человек: секретари региональных отделений, члены высшего и генерального советов партии, представители министерств и ведомств, политологи, представители региональных НКО.

В состав пензенской делегации вошли председатель Законодательного Собрания области Валерий Лидин, член президиума генерального совета партии Олег Мельниченко и руководитель фракции в Законодательном Собрании области Вадим Супиков.