Пензенцы примут участие в работе политической конференции «ЕР»

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03 июля 2019, 15:37Бизнесновости
5 июля в Москве состоится ежегодная политическая конференция «Единой России». Она пройдет в формате совместного заседания высшего и генерального советов партии.
В ее работе примут участие около 450 человек: секретари региональных отделений, члены высшего и генерального советов партии, представители министерств и ведомств, политологи, представители региональных НКО.
В состав пензенской делегации вошли председатель Законодательного Собрания области Валерий Лидин, член президиума генерального совета партии Олег Мельниченко и руководитель фракции в Законодательном Собрании области Вадим Супиков.
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