Пензенцы примут участие в обсуждении проекта «Комфортная среда»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 апреля 2019, 12:04Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на совещании с главами муниципальных образований обсудил вопросы благоустройства региона.
«Нужно красить световые опоры, отмывать пыльные светофоры, убирать грязь с улиц, приводить в порядок крыши и фасады домов, уделять внимание внутридворовым территориям», - сказал Иван Белозерцев.
Глава региона подчеркнул, что в вопросах благоустройства особенно важно налаживание продуктивных взаимоотношений между муниципалитетом и активной общественностью. Губернатор также попросил привлекать местных жителей к обсуждению этапов реализации проекта «Комфортная среда».
Он также попросил главного архитектора области Леонида Иоффе обращать больше внимания на Кузнецк как на второй по величине город Пензенской области, сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
24 апреля 2019, 17:59Пожилая пензячка оказалась в плену собственного погреба
24 апреля 2019, 17:39На сайте «ЕР» появился раздел для online-обращения в комиссию по этике
24 апреля 2019, 17:37Сердобская пенсионерка едва не отравила мужчину опасным коктейлем
24 апреля 2019, 17:06В Грабово торговали потенциально опасной рыбой
24 апреля 2019, 16:36Площадка-страшилка в центре города продолжает наводить ужас на пензенцев
24 апреля 2019, 16:04Пасхальное богослужение в Спасском соборе покажут в режиме online
24 апреля 2019, 15:34Камешкирец ответит в суде за пьяное ДТП
24 апреля 2019, 15:04Активисты привели в порядок воинские захоронения на Митрофаньевском кладбище