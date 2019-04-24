Пензенцы примут участие в обсуждении проекта «Комфортная среда»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на совещании с главами муниципальных образований обсудил вопросы благоустройства региона.

«Нужно красить световые опоры, отмывать пыльные светофоры, убирать грязь с улиц, приводить в порядок крыши и фасады домов, уделять внимание внутридворовым территориям», - сказал Иван Белозерцев.

Глава региона подчеркнул, что в вопросах благоустройства особенно важно налаживание продуктивных взаимоотношений между муниципалитетом и активной общественностью. Губернатор также попросил привлекать местных жителей к обсуждению этапов реализации проекта «Комфортная среда».

Он также попросил главного архитектора области Леонида Иоффе обращать больше внимания на Кузнецк как на второй по величине город Пензенской области, сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».