Пензенцы примут участие в Дельфийских играх

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20 апреля 2018, 16:04Образование
Сборная Пензенской области примет участие в молодежных Дельфийских играх. 19 апреля ребята отправились во Владивосток.
Пензенцы представят номера в четырех из 31 номинации. Они продемонстрируют мастерство народного и эстрадного пения, художественного чтения и циркового искусства. Ребята выступят в числе примерно двух тысяч участников в возрасте от 10 до 25 лет, приехавших со всей страны, сообщили в пресс-службе регионального минобра.
По итогам игр будет сформирована сборная России для участия в международных дельфийских мероприятиях, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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