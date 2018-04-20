20 апреля 2018, 16:04Образование

Пензенцы примут участие в Дельфийских играх

Сборная Пензенской области примет участие в молодежных Дельфийских играх. 19 апреля ребята отправились во Владивосток.

Пензенцы представят номера в четырех из 31 номинации. Они продемонстрируют мастерство народного и эстрадного пения, художественного чтения и циркового искусства. Ребята выступят в числе примерно двух тысяч участников в возрасте от 10 до 25 лет, приехавших со всей страны, сообщили в пресс-службе регионального минобра.

По итогам игр будет сформирована сборная России для участия в международных дельфийских мероприятиях, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Образование
просмотров 105
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ