17 ноября 2017, 12:05Общество Пензенцы примут участие в церемонии закрытия «Вахты Памяти-2017» Пензенские поисковики примут участие в подведении итогов полевого сезона в рамках церемонии торжественного закрытия Всероссийской акции «Вахта Памяти-2017» (0+), которая пройдет с 18 по 21 ноября в Волгограде.

В мероприятии примут участие руководители и активисты региональных отделений Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» из 71 региона страны. Пензенскую область представят руководитель отделения Поискового движения России Лариса Казакова и члены организации Константин Кривулин и Дмитрий Давыдов, сообщает пресс-центр областного правительства.

Торжественное закрытие «Вахты Памяти» в 2017 году приурочили к годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом 19 ноября 1942 года и включили в план мероприятий празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Участники мероприятия познакомятся с опытом волгоградских поисковиков по организации полевых экспедиций и патриотических акций, посетят места воинской славы города-героя Волгограда, обсудят итоги деятельности поисковых отрядов в 2017 году и план работы на 2018-й в рамках круглых столов и заседаний тематических лабораторий.

«Мы также примем участие во Всероссийском мемориальном форуме «Сталинград. Хроника Победы», куда пригласили родственников защитников Сталинграда, чьи имена восстановили в ходе поисковых работ», – отметила Лариса Казакова.

В Пензенской области формировались две дивизии, которые участвовали в Сталинградской битве: 62-я и 277-я стрелковые дивизии. В 2015 году вышла в свет книга пензенского краеведа Геннадия Тамбовцева, посвященная боевому пути пензенских дивизий «Они сражались за Сталинград», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/11/17/10012594

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