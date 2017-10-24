24 октября 2017, 19:29Общество Пензенцы приехали с фестиваля молодежи и студентов В ночь на вторник, 24 октября, из Сочи в город вернулась пензенская делегация, которая принимала участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. 50 человек в течение недели участвовали в образовательных и дискуссионных программах, пробовали свои силы в спортивных дисциплинах, а также посещали концерты, спектакли, выставки и мастер-классы.

25 тысяч человек из 180 стран - столько ярких и амбициозных ребят стали участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Так много людей на территории Олимпийского парка в Сочи видели разве что в 2014 году, когда Россия проводила зимние Олимпийские игры. Основной дискуссионной и образовательной площадкой молодежного форума стал главный медиацентр. Туда ребята шли не только за знаниями, но и чтобы познакомиться с культурой и традициями регионов России и зарубежных стран.

«Мы раздаем людям пряники. У нас можно пострелять в нашем замечательном тире. Посмотреть экскурсию по Ясной Поляне, оружейным палатам. Посмотреть на настоящую подкованную блоху, в которой четыре подковы и в каждой подкове по четыре гвоздика», - рассказала участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов из Тульской области Анастасия Никитина.

Больше десятка выставок, мастер-классов, встреч со спикерами, а еще спортивные соревнования и культурная программа. В первые дни фестиваля многие ребята блуждали по территории Олимпийского парка в поисках нужной площадки. На помощь им всегда приходили волонтеры. Их на фестивале было более 5000 человек. Особенно тяжело пришлось помощникам, управлявшим потоками в главном медиацентре.

Отличительной чертой фестиваля стало безбарьерное общение с представителями иностранных делегаций. Знакомство могло начаться в очереди за сувенирами, на тематических площадках или за обедом.

Научно-образовательные программы делились по темам: глобальная политика, культура, экология и здоровье, архитектура, экономика, образование - всего около 30 направлений. Большой интерес вызвала площадка технологий будущего, где были представлены научные разработки в сфере робототехники.

Общество

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