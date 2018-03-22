22 марта 2018, 11:02Общество

Пензенцы предупреждают о большой пробке на проспекте Победы

Пензенцы в Сети сообщили о пробке на проспекте Победы из-за аварии.

Пользователь выложил фото с места ДТП в группу «Подслушано у водителей. Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

Он сообщил, что авария произошла примерно в семь часов утра недалеко от остановки «Тяжпромарматура». В результате были перекрыты две полосы движения.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 85
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/podslushano_avto_58

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ