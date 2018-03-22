Пензенцы предупреждают о большой пробке на проспекте Победы

Пензенцы в Сети сообщили о пробке на проспекте Победы из-за аварии.

Пользователь выложил фото с места ДТП в группу «Подслушано у водителей. Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

Он сообщил, что авария произошла примерно в семь часов утра недалеко от остановки «Тяжпромарматура». В результате были перекрыты две полосы движения.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».