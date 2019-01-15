Пензенцы представят в Совете Федерации успехи по 7 направлениям

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15 января 2019, 17:08Общество
Стало известно, по каким направлениям будет вестись работа на днях Пензенской области в Совете Федерации.
Как сообщает департамент СМИ и информационной политики региона, в верхней палате парламента представят достижения по семи направлениям: промышленность, здравоохранение, образование, сельское хозяйство, комфортная среда, спорт, культура. Кроме того, будет презентован проект арт-поместья «Новые берега».
Напомним, дни Пензенской области в СовФеде пройдут 29 и 30 января. Подготовка к мероприятиям уже идет, сообщила первый зампред правительства Лариса Рябихина на оперативном совещании 14 января.
Губернатор Иван Белозерцев отметил важность этого и других мероприятий, посвященных 80-летию области.
«У каждого министерства есть своя зона ответственности. Все должно быть подготовлено на высоком уровне», — подчеркнул он.
Возрастные ограничения мероприятий - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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