Пензенцы представили свои разработки на форуме «Армия-2018»

21 августа в подмосковной Кубинке открылся ежегодный Международный военно-технический форум «Армия-2018». В мероприятии принимают участие пензенские предприятия ЦеСИС НИКИРЭТ, «Юмирс», «Радиорубеж» и ряд других.

«На пензенском стенде презентуют передовые решения инженерно-технического оснащения охраны периметра на базе комплекса «Мурена-1СВ», который принят на снабжение министерства обороны. В состав комплекса входят различные виды серийно выпускаемых заграждений, технических и радиолокационных средств обнаружения, бронированные вышки, приводная техника для откатных и распашных ворот, замковые устройства и множество других изделий», - сообщает пресс-центр регионального правительства.

Предполагается, что посетителям форума будут особо интересны представленные экспонаты, направленные на антидроновую защиту объектов, защиту персонала от прицельной стрельбы с прилегающих к объекту территорий, а также противотаранные устройства, эффективность которых подтверждена натурными испытаниями.

Форум будет работать до 27 августа. Мероприятие посетили первые лица Российской Федерации, пишет ИА «Пенза-Пресс».