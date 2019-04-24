Пензенцы представили область на театральном марафоне Поволжья

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24 апреля 2019, 14:34Культура
В Нижнем Новгороде открылся всероссийский театральный марафон в Приволжском федеральном округе (6+). В торжественном мероприятии приняла участие делегация пензенской области.
На Театральной площади города в специально оформленных павильонах прошли презентации театральной жизни регионов округа. Пензенскую область представляли актриса драматического театра, заслуженная артистка России Альбина Смелова, руководитель литературно-драматургической части Виталий Соколов и художник Марина Смельчакова, сообщили в пресс-центре регионального минкульта.
Кроме того, в рамках марафона прошло совещание, в котором приняли участие заместитель председателя правительства страны Ольга Голодец, заместитель министра культуры России Павел Степанов. Пензенскую область на нем представила Татьяна Курдова – министр культуры и туризма Пензенского региона.
По данным ТАСС, театральный марафон является масштабным событием Года театра, в нем участвуют 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в Калининграде, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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