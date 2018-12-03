Пензенцы предлагают создать зоополицию

Жители Пензы в Сети обсуждают случай с подброшенной к двери центра «Питомец» сумкой, набитой щенками. Малышей в мороз оставили на произвол судьбы. Горожане возмутились произошедшим и призвали тех, кто это сделал, к ответственности.

Под постом о девяти оставленных щенках за сутки – более полусотни комментариев. Пензенцы не стесняются в выражениях, комментируя поступок тех, кто, по их словам, снял с себя ответственность, оставив право решать судьбу щенков волонтерам центра.

Этот случай вызвал большой резонанс, потому что является далеко не первым. Люди не раз подбрасывали на территорию центра животных. Однако, как отмечают активисты, если в предыдущие разы удавалось как-то пристроить подкидышей, то сейчас в «Питомце» нет ни средств, ни мест для новых постояльцев.

Они попытались связаться с владельцами бедолаг, но те якобы сказали, что заниматься ими не могут, однако и стерилизовать собаку, что могло бы избежать аналогичных проблем в будущем, не хотят.

«Люди, не пожелавшие стерилизовать собаку, оплатить содержание своих же щенков (которое выльется в десятки тысяч рублей). Мы вынуждены обратиться в полицию. Мы не знаем, даст ли это результат, но другого выхода не видим. Повторим для всех, кто в танке. Никто не обязан пристраивать ваших собак/кошек и щенков. Никто не обязан тратить на них средства, время и силы. Заводя животное, вы берете на себя ответственность за его здоровье и содержание. Исход этой истории пока не ясен. Но мы приложим все усилия, чтобы наказать этих людей», - отмечается в группе фонда «Рука помощи бездомным животным», который занимается «Питомцем».

«Надеюсь, что хоть как то получится через участкового воздействовать на них или хотя бы прецедент создать. Нормальных слов, к сожалению, такие люди не понимают. Инфантилизм», - отметил пользователь Валерий.

«Написав заявление в полицию, я думаю, можно смело идти в гражданский суд писать иск на возмещение расходов на содержание вплоть до момента, пока их не заберут домой. Точно знаю, что прецеденты были, но с оставлением на улице. Думаю, хороший юрист это в раз разрулит», - добавил Евгений.

«Когда же в нашей богатой стране создадут зоополицию, как во многих странах? Может, тогда что-то сдвинется с мертвой точки. Обнаглели люди. Никакой ответственности, никакой совести. Сколько бедных животных страдает!» - написала пользователь Елена.

Идею с созданием зоополиции горожане поддержали, но отметили, что немаловажную роль играет стерилизация домашних животных и ответственность за них.

Все, кто хочет помочь брошенным щенкам, могут найти информацию ТУТ (внимание, есть контент 18+), пишет ИА «Пенза-Пресс».