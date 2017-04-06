06 апреля 2017, 10:04Общество Пензенцы пожаловались в мэрию на новый киоск в центре города В мэрию Пензы обратилась группа жителей, пожаловавшихся на новый торговый киоск, который возник в центре города рядом с одним из торговых центров.

«Вчера на улице Московской рядом с ТЦ возник киоск. Нельзя, конечно, сказать, что он сильно портит общий вид центральной улицы, но то, что не украшает, это точно», - сказали они.

Начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк сообщила о том, что в настоящее время проверяется законность размещения киоска на земельном участке, принадлежащем торговому центру, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Администрация города разрешения на установку этого павильона не давала. Причем все торговые объекты, размещаемые в историческом центре города, должны согласовывать дизайн торгового объекта с управлением градостроительства и архитектуры»,- пояснила она.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/zhiteli_kiosk_u_arbata_ne_ukrashaet_ulitsu_moskovskuyu/