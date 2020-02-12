Пензенцы пожаловались Лузгину на запах и шум из ресторана в центре города

12 февраля 2020, 17:58Общество
Мэр Пензы Андрей Лузгин провел личный прием граждан. Просьбы, с которыми обращались жители города, касались строительства дорог, уборки мусора и проблем с частным бизнесом.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, пензенцы попросили главу администрации построить пешеходную дорожку к клинической больнице №4. Он пояснил, что на этот год запланировано строительство тротуара от ул. Светлой, 2б до плотины ТЭЦ, «на всем протяжении дороги со стороны медучреждения и нового корпуса школы №66».
Другое обращение было связано с кучами мусора возле здания областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Мэр поручил администрации Железнодорожного района организовать там проверку.
Жители дома №36 на ул. Московской пожаловались Андрею Лузгину на владельцев ресторана. Они установили на фасаде здания вытяжную вентиляцию. Система проходит вдоль окон квартир с первого по пятый этажи третьего подъезда, в связи с чем пензенцам постоянно мешают запах, шум и вибрация.
На приеме горожанам объяснили, что в управление архитектуры и градостроительства Пензы не поступало заявление о согласовании паспорта наружной отделки фасада дома и решение по этому вопросу не принималось. Это означает, что собственники дома могут провести общее собрание и подать в суд на предпринимателя. Их обращение направили в региональное управление Госжилстройтехинспекции и Роспотребнадзор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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