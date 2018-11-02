Пензенцы пожаловались Левину на транснациональную IT-корпорацию

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02 ноября 2018, 11:02Бизнесновости
Депутат Государственной Думы от Пензенской области Леонид Левин встретился с предпринимателями и представителями IT-сферы в торгово-промышленной палате региона.
Вначале депутат поздравил членов палаты с 25-летием организации и первым заседанием в стенах нового здания.
Леонид Левин рассказал собравшимся о принятых в текущем году законах, сообщил о работе над проектом об отмене роуминга на территории России и принял ряд обращений.
Так, один из участников пожаловался на известную транснациональную IT-корпорацию, не соблюдающую, по его мнению, российское законодательство.
«Считаю, что исполнение локальных законов - крайне важная тема для транснационального бизнеса, работающего в Интернете. Требования по исполнению своего законодательства выдвигает все большее количество государств, в том числе и таких, которые в отличие от России, полностью зависят от транснациональных монополистов. Наша страна здесь отражает общемировую тенденцию не только в части самих требований, но и в вопросе штрафов, обеспечивающих равенство подходов ко всем участникам рынка», – отметил Леонид Левин и рассказал о совершенствовании законодательства в области информационной безопасности.
В завершении участники договорились о постоянном сотрудничестве, сообщили в общественной приемной депутата, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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