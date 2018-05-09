Пензенцы поздравляют друг друга с 9 Мая

Море радости, гордости и благодарности. 9 мая вся страна празднует 73 годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В Пензе с самого утра людские реки стекались к памятнику Победы, чтобы в назначенный час пройти общим строем по одноименному проспекту.

На улице Коммунистической прошла акция «Бессмертный полк». На нее приходят целыми семьями. Дети, пока есть свободное время, изучают военную технику, поют песни, читают стихи.

Тысячи пензенцев утром 9 мая собирались вокруг Монумента воинской и трудовой Славы задолго до начала официальных торжеств. Среди них - гости города. Американец Джим Демос в Пензе второй раз. Рассказывает, что впечатлен масштабом праздника.

«Мне нравится День Победы, поражает ваш патриотизм», - сказал он.

Дух праздника выражается и через внешний вид. Помимо георгиевских лент, многие родители нарядили своих маленьких детей в военную форму сороковых годов. Для многих представителей старшего поколения китель стал родным.

«Хотел пойти в моряки, начинал службу с Сибири в городе Томск, а получилось, что стал ракетчиком. В то время это слово, профессия, была секретной, в училище было 29 человек на место», - рассказал ветеран Вооруженных Сил РФ Юрий Сподарец.

Утром помимо координации людских потоков, у волонтеров хватало и других забот. Они провели акцию «Красная гвоздика».

«Мы предлагаем купить их за любую сумму, кому, сколько не жалко. Собранные деньги пойдут на покупку лекарств ветеранам Великой Отечественной, Афганской, и других войн, в которых участвовали наши солдаты», - объяснил волонтер Победы Алексей Сафронов.

Тысячи людей и десятки тысяч взаимных поздравлений. Если попробовать составить рейтинг фраз, которые звучат 9 Мая, наверняка в первой бы оказалась «С Днем Победы».