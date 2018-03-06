Пензенцы поучаствуют во всероссийском фестивале «Робофест 2018»

В Москве с 7 по 9 марта пройдет всероссийский молодежный робототехнический фестиваль «Робофест 2018» (6+). В нем примет участие команда из Пензенской области.

Пензенскую область представят победители регионального этапа фестиваля «Робофест». В их составе - учащиеся областного Центра развития творчества детей и юношества, лицея №73 и гимназии №53 Пензы, школы №1 рабочего поселка Колышлей, ЦМИТов «Вектор» и «Шаг в будущее», сообщает пресс-служба регионального минобра.

Юные робототехники региона примут участие в семи номинациях фестиваля.

Всероссийский молодежный робототехнический фестиваль «Робофест» является одним из крупнейших в Европе и ежегодно собирает лучших участников научно-технического творчества от 6 до 30 лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».