Пензенцы поучаствуют в фестивале старейших театров России

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 сентября 2019, 14:03Культура
Коллектив пензенского драмтеатра примет участие во Всероссийском фестивале «Старейшие театры России в Калуге».
Мероприятие началось 13 сентября и продлится до 22 сентября включительно. Десять театров из разных городов выступят с пьесами русских и зарубежных классиков.
Пензенцы покажут спектакль из прошлогоднего репертуара – трагифарс «Васса и другие» (16+) по пьесе М. Горького «Васса Железнова» (12+), сообщили в пресс-службе областного драмтеатра.
Пензенский областной драматический театр имени А. В. Луначарского был основан в 1973 году и входит в пятерку исконных отечественных театров и по праву занимает свое место среди участников форума.Напомним, пензенский драмтеатр уже дважды был участником фестиваля «Старейшие театры России в Калуге»: в 2013 и 2016 годах, пишет ИА «Пенза-Пресс».
16 сентября 2019, 19:42В Пензе прошел ежегодный забег «Строители - за здоровый образ жизни»
16 сентября 2019, 19:33Пензенские школьники поборются за 500 тысяч рублей
16 сентября 2019, 19:29На улицах Пензы впервые прошел фестиваль театров
16 сентября 2019, 19:26Пензенские экологи отметили «День реки Суры» масштабной уборкой
16 сентября 2019, 19:21В Нижнем Ломове появился современный фонтан
16 сентября 2019, 19:18Бдительный пензенец помог задержать нетрезвого водителя
16 сентября 2019, 19:12Жители улицы Аустрина просят признать их дом аварийным
16 сентября 2019, 19:07В Пензе утвержден состав Гордумы седьмого созыва