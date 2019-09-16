Пензенцы поучаствуют в фестивале старейших театров России

Мероприятие началось 13 сентября и продлится до 22 сентября включительно. Десять театров из разных городов выступят с пьесами русских и зарубежных классиков.

Пензенцы покажут спектакль из прошлогоднего репертуара – трагифарс «Васса и другие» (16+) по пьесе М. Горького «Васса Железнова» (12+), сообщили в пресс-службе областного драмтеатра.

Пензенский областной драматический театр имени А. В. Луначарского был основан в 1973 году и входит в пятерку исконных отечественных театров и по праву занимает свое место среди участников форума.Напомним, пензенский драмтеатр уже дважды был участником фестиваля «Старейшие театры России в Калуге»: в 2013 и 2016 годах, пишет ИА «Пенза-Пресс».