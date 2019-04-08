Пензенцы поучаствовали в открытии «Вахты Памяти»

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08 апреля 2019, 15:04Общество
В Москве состоялось торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти-2019». В нем приняли участие пензенцы.
250 представителей поисковых отрядов из 82 регионов страны в течение трех дней обсуждали подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, вопросы патриотического воспитания молодежи и организацию поисковых работ в 2019 году. Это мероприятие дало официальный старт экспедиционному сезону поисковиков.
Пензенскую область представляли председатель Пензенского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Лариса Казакова Владимировна и член регионального совета, командир поискового отряда Вадим Матюшин.
4 апреля в Музее на Поклонной горе состоялось пленарное заседание торжественного открытия «Вахты Памяти».
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил присутствующих с началом очередной «Вахты», поблагодарил ветеранов за нравственную силу и священную преданность Родине и отметил значимую роль поискового движения в сохранении исторической памяти, сообщила Лариса Казакова.
«Результаты работы участников поискового движения и само ваше отношение к делу, безусловно, достойны всячески всемерной поддержки. Организационная и грантовая помощь поисковикам обязательно будет продолжена, так же как создание всех необходимых условий для вашей системной, слаженной деятельности», - отметил президент.
Возрастные ограничения - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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