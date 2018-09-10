Пензенцы посмотрели сказку о рыбаке и золотой рыбке на болгарском языке

Несмотря на название, фестиваль «Улитка» прошел довольно быстро. Зрители получили максимум ярких впечатлений. В завершающий день они посмотрели спектакль на болгарском языке о рыбаке и золотой рыбке.

Маленькие зрители, выбирая место в зале, уже примерно знали, о чем будет рассказ, но даже не подозревали, что со сцены они будут слышать не русский язык. Свою историю о золотой рыбке пензенским ребятишкам привез театр из Болгарии «Атлантида». Актер Димитр Тодоров видоизменил известную пушкинскую сказку, сократив ее до 45 минут.

«Когда впервые читал, у меня ушло на это 85 минут, никто не будет смотреть такой длинный детский спектакль. Причем, это только текст, а если добавить действия, то получится гораздо дольше, поэтом я попросил коллег переписать сказку», - рассказал он.

В итоге получилась укороченная, но не менее захватывающая история - о безграничной человеческой жадности и, в то же время, о простом человеческом счастье. И все это на доступном детском, пусть и болгарском языке.

«Сказка понравилась, особенно запомнилась необычная книга, когда сама открывалась и закрывалась. Больше всего понравились спектакли «Серебряное копытце» (6+) и «Волшебный колодец (6+)», - сказали зрители Илья и Серафим Евстафьевы.

За время фестиваля артисты поставили восемь разных историй. Для них свои площадки, кроме «Дома Мейерхольда», предоставили областной драматический театр и «Кукольный дом». Юные зрители уже в ожидании новой, шестой «Улитки» (6+).