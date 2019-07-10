Пензенцы после успешной сдачи норм ГТО смогут бесплатно поплавать в бассейне

11 июля пензенцев приглашают попробовать свои силы в сдаче норм ГТО (0+) и пройти важные обследования (0+), чтобы выявить факторы риска, связанные со здоровьем.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, те, кто успешно сдаст нормативы ГТО, смогут получить купоны на разовое бесплатное посещение бассейна (0+).

Мероприятия пройдут в рамках совместного проекта минздрава и минспорта региона «Быть активным – здорово!». Точками их проведения станут объекты спорта, которые предоставят право их бесплатного посещения.

Первое мероприятие проекта пройдет на территории открытого плавательного бассейна на ул. Одоевского, 1. На площадке Центра здоровья все желающие смогут измерить артериальное давление, определить индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина в крови, узнать уровень физической активности и побеседовать с врачом по медицинской профилактике.

После успешного прохождения апробации нормативов ГТО можно будет получить купон на бесплатное посещение того или иного спортивного объекта.

Пройти важные обследования, попробовать силы в сдаче норм ГТО и получить купон на бесплатное посещение бассейна можно будет 11 июля с 11 до 14 часов, пишет ИА «Пенза-Пресс».