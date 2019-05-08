Пензенцы посетили военные мемориалы в 25 районах области

В Пензу вернулись участники автопробега «Дорогами Бессмертного полка», посвященного 74 годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. За два дня экипажи из десяти машин посетили мемориалы в 25 районах области. Пензенские путешественники финишировали возле Монумента воинской и трудовой славы.

Они вернулись домой с чувством выполненного долга. За плечами участников традиционного, уже четвертого по счету автопробега «Дорогами Бессмертного полка» - более 1500 километров. За два дня путешественники посетили основные памятные места, символы доблести и захоронения бойцов Великой Отечественной войны, чтобы напомнить всем о подвиге пензенцев воевавших на фронте и ковавших победы в тылу.

«Мы всегда посещаем одни и те же мемориалы, обелиски и могилы. Везде встречают, проводим митинги, везде отдают дань и почести погибшим труженикам в период войны. Это очень хорошо, молодежь воспринимает правильно», - отметил председатель пензенского отделения ДОСААФ России Михаил Носачев.

Участниками автопробега стали сотрудники ДОСААФ и представители общественного движения «Бессмертный полк». В 2019 году путешествие проходило по двум маршрутам. Это позволило посетить 25 районов области.

«Одно направление ушло на запад, другое - на восток. Объехали всю область, потом соединились в общую колонну на Родине легендарного военачальника Василия Афанасьевича Глазунова в Колышлее. Оттуда отправились в Пензу к главному областному мемориалу», - рассказал руководитель регионального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Олег Шибаев.

В 2020 году к 75 годовщине Победы в Великой отечественной войне участники автопробега обещают сделать свою акцию более масштабной.