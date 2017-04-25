25 апреля 2017, 15:11Общество Пензенцы поминают усопших родственников на Радоницу Начиная с самого утра сотни пензенцев навещали могилы родных и близких на Новозападном кладбище. В день особого поминовения усопших люди несли к погостам цветы, прибирались и красили ограды.

Каждый верующий мог помянуть усопшего, подав священнослужителям записки об упокоении. Вселенскую панихиду возле Храма Сергия Радонежского отслужил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Радость - не только для всех живых, но и для всех умерших. Поэтому традиция посещать кладбища, ну а самое главное - мы должны не только воздавать внешне долг, но и молиться за своих усопших и дома, и в церкви. Вспомнить имя своих благочестивых предков - очень хорошая и добрая традиция», - сказал он.

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