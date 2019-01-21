Пензенцы получили квитанции с памятками об инсульте

Жители Пензенской области получили квитанции на плату коммунальных услуг с памятками о признаках инсульта и первой помощи при подозрении на это заболевание.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, памятки предназначены для жителей 200 000 квартир и домов. На такую меру медики пошли в связи с высокой смертностью от инсультов.

«Если раньше это заболевание считалось фактором риска для людей старшего возраста, то сейчас 10% всех случаев приходится на молодых», - отмечает главный внештатный специалист по медицинской профилактике Ирина Пузракова.

Среди факторов риска врачи называют курение, неправильное питание, злоупотребление алкоголем.

«Простым способом запомнить симптомы инсульта является тестовое слово «УДАР». Провести этот тест могут и взрослые, и дети. При этом его точность составляет почти 90%.

У – улыбка: попросите человека улыбнуться;

Д – движение: попросите поднять и удерживать руки перед собой;

А – артикуляция: попросите назвать имя и фамилию;

Р – решение: если улыбка кривая, перекосило лицо, если не поднимается или ослабела рука, если человек не может назвать свое имя, нарушена речь, значит, случился инсульт. Необходимо позвонить в «скорую» , - поясняет Ирина Пузракова.

Чем раньше больной получит помощь, тем выше шансы на спасение. У врачей есть только 4,5 часа после инсульта, чтобы сохранить человеку жизнь.

Аналогичным образом в следующем месяце планируется разместить информацию о первых симптомах инфаркта.

Возрастные ограничения – 6+, пишет ИА «Пенза-Пресс».