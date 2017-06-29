29 июня 2017, 12:13Общество Пензенцы получили доступ к порталу электросетевых услуг Портал-тп.рф предоставляет гражданам с авторизированным доступом услуги в электронном виде, а также персонализированную информацию, касающуюся заявки потребителя на подключение, потребление и учет электроэнергии.

Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, с помощью портала можно также найти точку подключения на интерактивной карте, подавать показания приборов учета, знакомиться с графиком плановых отключений и узнавать об аварийных отключениях.

Кроме того, потребители могут запросить информацию о состоянии своих электроустановок, оценить качество и доступность технологического присоединения к электрическим сетям, а в случае необходимости - записаться на прием в один из центров обслуживания клиентов выбранной сетевой организации.

С помощью онлайн-калькуляторов удобно рассчитывать стоимость услуг и технологического присоединения объекта, а также получившуюся в итоге нагрузку на электросети, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/2017/06/29/11064684