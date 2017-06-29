Пензенцы получили доступ к порталу электросетевых услуг

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 июня 2017, 12:13Общество
Портал-тп.рф предоставляет гражданам с авторизированным доступом услуги в электронном виде, а также персонализированную информацию, касающуюся заявки потребителя на подключение, потребление и учет электроэнергии.
Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, с помощью портала можно также найти точку подключения на интерактивной карте, подавать показания приборов учета, знакомиться с графиком плановых отключений и узнавать об аварийных отключениях.
Кроме того, потребители могут запросить информацию о состоянии своих электроустановок, оценить качество и доступность технологического присоединения к электрическим сетям, а в случае необходимости - записаться на прием в один из центров обслуживания клиентов выбранной сетевой организации.
С помощью онлайн-калькуляторов удобно рассчитывать стоимость услуг и технологического присоединения объекта, а также получившуюся в итоге нагрузку на электросети, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
29 июня 2017, 16:36В Пензенской области поймали пьяных мотоциклистов
29 июня 2017, 16:07В ДТП в Каменском районе погиб мужчина
29 июня 2017, 15:32Пензенцев приглашают к неврологам, терапевтам и на УЗИ
29 июня 2017, 15:03Пензенская полиция рассказала, как бороться с коллекторами
29 июня 2017, 14:35Кувайцев проконтролировал ремонт водопровода на набережной Суры
29 июня 2017, 14:10Белозерцев: Обмен опытом и совместные проекты стратегически важны для нас
29 июня 2017, 13:36Пензенские выпускники справились с ЕГЭ по иностранным языкам
29 июня 2017, 13:04Опубликован список пензенских пляжей, на которых можно купаться