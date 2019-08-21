Пензенцы получают новые налоговые уведомления

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21 августа 2019, 17:08Бизнесновости
По данным УФНС России по Пензенской области, жители региона получают налоговые уведомления в измененной форме.
В частности, теперь вместе не направляются документы для оплаты налогов. Вместо квитанций, в каждом разделе уведомления указаны реквизиты для перечисления средств.
«Теперь не отображаются объекты, находящиеся в собственности граждан, по которым отсутствует сумма налога к уплате, то есть в отношении которых, в соответствии с налоговым законодательством, предоставлены льготы в полном объеме либо вычеты, размер которых равен или превышает налоговую базу (кадастровую стоимость объектов недвижимости, в том числе - земельных участков», - отмечают в пресс-службе ведомства.
Оплатить налоги нужно не позднее 2 декабря.
При возникновении вопросов можно обратиться в налоговый орган по месту жительства либо по месту нахождения объектов собственности. При этом обращение разрешено подать через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, через сервис «Обратиться в ФНС России» на том же ресурсе, с помощью письменного заявления, отправленного почтой. Также можно прийти в налоговую инспекцию лично, позвонить в контакт-центр по бесплатному номеру 8 −800-222-22-22, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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