Пензенцы получают новые налоговые уведомления

В частности, теперь вместе не направляются документы для оплаты налогов. Вместо квитанций, в каждом разделе уведомления указаны реквизиты для перечисления средств.

«Теперь не отображаются объекты, находящиеся в собственности граждан, по которым отсутствует сумма налога к уплате, то есть в отношении которых, в соответствии с налоговым законодательством, предоставлены льготы в полном объеме либо вычеты, размер которых равен или превышает налоговую базу (кадастровую стоимость объектов недвижимости, в том числе - земельных участков», - отмечают в пресс-службе ведомства.

Оплатить налоги нужно не позднее 2 декабря.

При возникновении вопросов можно обратиться в налоговый орган по месту жительства либо по месту нахождения объектов собственности. При этом обращение разрешено подать через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, через сервис «Обратиться в ФНС России» на том же ресурсе, с помощью письменного заявления, отправленного почтой. Также можно прийти в налоговую инспекцию лично, позвонить в контакт-центр по бесплатному номеру 8 −800-222-22-22, пишет ИА «Пенза-Пресс».