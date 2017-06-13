Пензенцы получат 5,4 млн на возмещение вреда здоровью от радиации

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13 июня 2017, 17:05Общество
В июне 2017 года 494 жителя Пензенской области, пострадавшие от радиации, получат ежемесячную денежную компенсацию.
Региональное министерство труда, социальной защиты и демографии каждый месяц направляет в Роструд списки граждан, которые имеют право на денежную компенсацию в возмещение вреда здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на производственном объединении «Маяк».
Всего 5,4 млн рублей составила сумма выплат гражданам за июнь 2017 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«С января по июнь 2017 года общая сумма средств федерального бюджета, перечисленных на счета 503 получателей, составила более 32,2 млн рублей», - сообщает пресс-служба министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.
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