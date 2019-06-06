Пензенцы поедут в Казахстан наблюдать за выборами

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 июня 2019, 13:36Бизнесновости
Представителей Пензенской области пригласили поработать наблюдателями на выборах президента Республики Казахстан.
Как отметили в пресс-центре облправительства, в соседнюю страну отправятся заместитель председателя правительства - руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина, начальник управления внутренней политики Павел Маслов, уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова, секретарь избирательной комиссии Пензенской области Татьяна Рожкова, депутат Законодательного Собрания региона Яна Куприна.
В составе миссии иностранных наблюдателей они посетят избирательные участки в Шахтинске и Караганде, пишет ИА «Пенза-Пресс».
06 июня 2019, 17:58Пензенская область будет сотрудничать с банком национальных активов
06 июня 2019, 17:39Власти Пензенской и Кемеровской областей договорились о сотрудничестве
06 июня 2019, 17:08Пензенцам будут прививать нетерпимость к коррупции
06 июня 2019, 16:38Готовы к таким откровениям? Пензенцев погружают в мир страсти
06 июня 2019, 16:07Испорченный завтрак. Пензенец купил пудинг с мерзким сюрпризом
06 июня 2019, 15:37«Для убийства собак». Пензенца осудили за ношение самодельного оружия
06 июня 2019, 15:06В Пензенской области могут появиться новые совместные производства с Китаем
06 июня 2019, 14:36Пензенцы взволнованы уничтожением деревьев