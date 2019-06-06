06 июня 2019, 13:36Бизнесновости

Пензенцы поедут в Казахстан наблюдать за выборами

Представителей Пензенской области пригласили поработать наблюдателями на выборах президента Республики Казахстан.

Как отметили в пресс-центре облправительства, в соседнюю страну отправятся заместитель председателя правительства - руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина, начальник управления внутренней политики Павел Маслов, уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова, секретарь избирательной комиссии Пензенской области Татьяна Рожкова, депутат Законодательного Собрания региона Яна Куприна.

В составе миссии иностранных наблюдателей они посетят избирательные участки в Шахтинске и Караганде, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Бизнесновости
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Источник фотографии: источник - https://pixabay.com/ru/photos/city-astana-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-4229352/
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