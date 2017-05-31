31 мая 2017, 16:31Общество Пензенцы подозревают соседей в обустройстве паркинга на хоккейной площадке В Пензе жители ул. Бородина и пр. Строителей возмущены поведением горожан, которые, по их мнению, ломают хоккейную площадку для обустройства на ее месте паркинга.

«Разрушают хоккейную площадку около школы № 64, сносят деревянный барьер. Видимо, это совершают автовладельцы из дома №35 по пр. Строителей, чтобы обустроить на этом месте для себя автостоянку. Остановите беспредел!» - написала в «Жалобную книгу» местная жительница.

«Пенза-Пресс» отправило редакционный запрос в администрацию Пензы.

Общество

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