Пензенцы подозревают соседей в обустройстве паркинга на хоккейной площадке

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31 мая 2017, 16:31Общество
В Пензе жители ул. Бородина и пр. Строителей возмущены поведением горожан, которые, по их мнению, ломают хоккейную площадку для обустройства на ее месте паркинга.
«Разрушают хоккейную площадку около школы № 64, сносят деревянный барьер. Видимо, это совершают автовладельцы из дома №35 по пр. Строителей, чтобы обустроить на этом месте для себя автостоянку. Остановите беспредел!» - написала в «Жалобную книгу» местная жительница.
«Пенза-Пресс» отправило редакционный запрос в администрацию Пензы.
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