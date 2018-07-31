Пензенцы поделились впечатлениями от редкого сочетания Луны и Марса

Итог лунного затмения в Пензе оказался, прежде всего, социальным. Оказалось, что в областном центре довольно много людей, которые интересуются астрономией. Массовое наблюдение состоялось на площадке у Дворца пионеров. Количество пришедших превзошло ожидания организаторов: вместо планируемых 30 пришли около 100 человек. Причем часть из них приносили свои собственные портативные телескопы.

Свободным наблюдениям в Пензе - несколько лет. Как замечает инициатор, самым трудным было найти единомышленников. Людей, которые любят небо так же сильно.

Массовый интерес вызвало не только затмение, но и его редкое сочетание с великим противостоянием Марса. В это время красная планета, оказывается, максимально близка к Солнцу и Земле.

Съемочная группа телеканала «Экспресс» пыталась отыскать заветный источник любопытства и причину, по которой пензенцы так пристально следили за Луной и Марсом. Этой участи, конечно, не избежал инициатор свободных наблюдений Евгений Драганов. На улицы Пензы он выносит телескопы и предлагает смотреть в них прохожим уже несколько лет. Как выяснилось, энтузиаст причисляет себя к романтикам и скептикам. Увлекаясь астрономией, не признает астрологию и готов делиться знаниями о звездном небе со случайными людьми. Все, чтобы небо для слушателей стало ближе и понятнее.

Евгений показал свои первые звездные наблюдения, которые фиксировал десятки лет назад вручную. Среди перечисления увиденного десятки лет назад - все то же лунное затмение, правда, уже XX века. Свой первый оптический прибор - бинокль, который подарил ему отец, юноша хранит до сих пор. На то, что свободные наблюдения в телескопы приобретут такой масштаб, даже не рассчитывал. В жизни он начинающий фотограф, специалист по автоматизации электроприводов.

«Я родился в Баку, в семь лет перебрались с семьей в Невинномысск, пробыл там большую часть жизни, где и увлекся изучением неба», - рассказал Евгений Драганов.

Совсем недавно он погрузился в освоение биологии и химии, изучает мир еще и через микроскоп. Что касается более масштабных наблюдений, то среди ближайших планов энтузиаста - наблюдение за потоком Персеиды ночью 12 августа, вплоть до самого рассвета.