Пензенцы поделились впечатлениями от прошедшего Чемпионата мира

Финал Чемпионата мира по футболу состоялся полторы недели назад. Напомним, матчи прошли на 12 стадионах в 11 городах страны. Пензы в их числе нет, однако областной центр не остался в стороне от грандиозного спортивного события.

Сотни пензенских болельщиков скандировали «Россия, Россия!» на Юбилейной площади у большого экрана, еще несколько тысяч смотрели теле- или интернет-трансляции с матчами сборной. В стороне от исторического для страны события, пожалуй, не остался никто. Тем, кому повезло побывать в гуще футбольных событий, до сих пор не устают делиться впечатлениями и эмоциями, которыми зарядились на трибунах российских стадионов.

Стадион «Самара-Арена». Свыше 40 тысяч болельщиков. Вместе с остальными в атмосферу Чемпионата мира погрузился Александр Федулов. Решение приобрести билеты на матч «Дания-Австралия» вместе с друзьями он принял спонтанно. И ничуть не пожалел. После поездки остались яркие фото, новые знакомства и множество занимательных историй.

«Рядом сидели ребята из Казахстана или Киргизии, не помню, общались между собой. После 30 минут игры они спросили, где какая команда играет, мы объяснили. Получается, им была важна только атмосфера праздника, дружелюбие и отсутствие политических разногласий», - рассказал он.

А вот у Ксении Крымской была другая причина грезить о мундиале. Девушка не приписывает себя к футбольным болельщикам, однако пропустить один из матчей в соседнем Саранске не смогла из-за одного лишь игрока.

«Знала, что за Португалию будет играть секс-символ всех девушек - Роналду. Честно, не наблюдала за игрой, смотрела только на него, снимала stories в Instagram, мне понравилось», - поделилась она.

Немало пензенских девушек вступили в ряды фанатов благодаря волонтерской деятельности. Они работали на вокзалах, в аэропортах, гостиницах. Помогали туристам получить билеты, найти жилье и транспорт.

«Встретила множество туристов, очень понравилось с ними общаться. После этого начала интересоваться футболом, болела за сборную Россию, конечно. Было обидно, когда Хорватия взяла верх, но наши молодцы», - сказала волонтер Анастасия Селиванова.

Похвастаться знанием турецкого, персидского, узбекского, таджикского и английского языков может Валиджон Холов. Во время мундиаля он работал переводчиком.

«Видел американца, который сказал, что очень хотел побывать в России. Ему очень понравилось здесь, впечатлен природой и архитектурой», - рассказал он.

За время проведения четырех матчей в Саранске Пензу посетили свыше 2000 зарубежных болельщиков. Больше всего - из Ирана, Перу, США и Японии. Туристы высоко оценили гостиничный сервис. Маршруты, разработанные специально к мундиалю, пользовались спросом. Иностранцы, в основном, выбирали обзорные экскурсии по городу, а соотечественники, прибывшие из других регионов, отправлялись в лермонтовский музей-заповедник.

«Ни одного отрицательного отзыва, напротив, даже в интернете потом смотрели, только положительные. Кухня пользовалась огромным спросом, и туристы оказались ею довольны. Даже по ночам туда ездили в рестораны, вызывали такси», - сказал начальник отдела туризма министерства культуры и туризма Пензенской области Алексей Уколов.

Футбольные фанаты добирались из Пензы до Саранска на электропоездах и автобусах. Главной сложностью для пензенских чиновников было предугадать, сколько всего болельщиков остановится в городе. Тем не менее, электрички не были перегружены и для гостей организовали комфортный переезд.

«Было много организованных болельщиков, особенно из Японии. Они жили в гостиницах, совместно заказывали автобус и перемещались в Саранск и обратно», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

Теперь можно с уверенностью сказать, что с непростым спортивным экзаменом Пенза справилась. На память о мундиале в городе останется реконструированный спортивный комплекс «Зенит».