Пензенцы поделились впечатлениями от комедийного фэнтези «Домовой»

Волшебный, добрый, захватывающий! В широкий прокат вышел российский комедийный фильм в жанре фэнтези «Домовой» (6+). Создатели кинокартины решили соединить традиции русского фольклора и технологии XXI века. В итоге, получалась уникальная современная сказка. Это кино для детей от шести лет и их родителей. Те, кто не стал откладывать просмотр фильма в долгий ящик и побывал на премьерном показе, поделились своими впечатлениями со съемочной группой телеканала «Экспресс».

Что, если главный хранитель домашнего очага, знаменитый домовой, вдруг объявляет всем войну? Он уже давно обижен на людей и готов сделать все, только бы снова остаться одному. Зрители нового российского фильма вместе с героинями, восьмилетней Алиной и ее мамой - попадут в мир чудес и волшебства. Удивительные приключения происходят в обычной московской квартире, которая оказывается местом, где скрываются тайны и загадки.

События, которые происходят в фильме, заставят посмеяться, а порой и вздрогнуть от неожиданности. Зрителям предстоит узнать, что за шалостями домового стоит не скверный характер, а его собственная история об одиночестве, дружбе и умении прощать.

Маленьким зрителям, безусловно, понравится еще один необычный персонаж этой сказочной истории - говорящий кот. Он единственный, кто способен укротить непростой нрав Домового.

Усатый герой идеально вписался в фольклорную современность. Играли этого персонажа сразу четыре пушистых артиста Театра кошек Юрия Куклачева. А мимикой и голосом со сказочным котом поделился известный актер Павел Деревянко.

Для создания неповторимой атмосферы картины художникам по костюмам, гримерам и декораторам пришлось серьезно потрудиться. Фильм изобилует трюками, многие из которых требовали от актеров отличной физической подготовки. Над графикой в картине трудилась та же команда, которая обеспечила успех таким лентам как «Экипаж» (6+), «Викинг» (18+), «Метро» (16+).

Возрастное ограничение комедии - 6+, так что ее можно смело смотреть всей семьей.

Откройте дверь в новую сказку. «Домовой» - уже в кино!