18 октября 2017, 19:39Общество Пензенцы поделились впечатлениями о фестивале молодежи и студентов В Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он собрал более 20 тысяч человек из 180 стран. Среди участников - 50 студентов и молодых специалистов из Пензенской области: журналисты, фотографы, экономисты, инженеры, политики и представители многих других профессий. В их числе и корреспондент «ТВ-Экспресс» Анна Воронова.

«Утро в Сочи начинается не с кофе, а с красивых рассветов. Солнечная, по-настоящему летняя погода наконец-то готова радовать всех участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов-2017. Пензенская делегация разместилась в отеле, который находится на первой линии черноморского побережья.

Мы проживаем по три человека в номере. Для удобства в комнатах есть все необходимое: две спальни, гостиная, кухня, а также две ванные комнаты. Несомненным плюсом является наличие двух балконов с прекрасными видами. Кстати, от отеля до Олимпийского парка 15 минут пешком.

Перед началом образовательной программы мы посещаем завтрак, его организовали в главном корпусе отеля в формате шведского стола. В меню всегда есть каши, овощи, мясные блюда, а также напитки.

После завтрака участники отправляются на КПП 5 - один из входов в Олимпийский парк. Стоит отметить, что прежде, чем попасть на территорию, каждый проходит досмотр службы безопасности. Уже в Олимпийском парке участники расходятся на тематические площадки.

За дни пребывания мы успели познакомиться и подружиться с ребятами из Кировской, Смоленской, Мурманской и других областей.

Несмотря на усталость, вечером никто не расходится по отелям. Ежедневные концертные программы и дискотеки - лучшее завершение активного дня», - рассказала Анна Воронова.

Общество

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