08 декабря 2017, 19:59Общество Пензенцы высказали свое мнение о Владимире Путине Пензенские рабочие, сотрудники бюджетной сферы и сельхозпроизводители отреагировали на заявление Владимира Путина участвовать в президентских выборах 2018 года. Предвыборная компания и списки кандидатов будут объявлены до конца декабря. Напомним, для действующего президента это будут уже четвертые выборы. Сейчас его рейтинг по стране - выше 80%.

Решение действующего президента Владимира Путина баллотироваться на пост главы государства, объявленное на заводе в Нижнем Новгороде, в Пензе встретили такой же горячей поддержкой. У этого предприятия в Заводском районе сейчас среди других приоритетных направлений работы - выполнение гособоронзаказа.

«После того, как я устроился на завод, уровень дохода значительно вырос. Сейчас дают возможность заработать, существуют различные программы господдержки. Я полностью поддерживаю Владимира Владимировича Путина», - рассказал наладчик-оператор станка ЧПУ Юрий Юняшин.

Лучший педагог Пензенской области Анна Макарова из Мокшана уверена, что престиж ее профессии за последние несколько лет заметно вырос. Основным фактором стал курс президента - грантовая поддержка талантливых учителей, конкурсы для педагогов, которые позволяют выйти со своими методиками на федеральный уровень, а значит, развиваться и в конечном итоге - повышать качество образования в регионе.

«За счет конкурсов профессионального мастерства, президентских и региональных грантов сотни учителей получают денежные поощрения и могут заявить о себе», - отметила Учитель года Пензенской области 2017 Анна Макарова.

Аграрий Петр Степанюк сейчас руководит одним из самых крупных сельхозпредприятий области. С горечью вспоминает, как в 90-е сельское хозяйство называли убыточной отраслью, в которую не следует вкладывать средства и усилия. Сейчас урожай на его полях, а это 11 тысяч гектаров, бьет рекорды. В этом году 91 центнер зерновых с гектара. А кроме того, появились благоприятные условия для животноводства. Его стадо насчитывает 1700 голов. Существенную поддержку частным сельхозпредприятиям оказали меры, принятые на государственном уровне, благодаря президенту.

«Мы по телевизору узнали, что Владимир Владимирович снова выдвигает свою кандидатуру на пост президента,я думаю, селяне поддержат его безоговорочно», - сказал аграрий Петр Степанюк.

Напомним, предыдущие президентские выборы прошли в 2012 году. Тогда более 60% жителей страны отдали свои голоса за Владимира Путина. В Пензенской области за действующего президента проголосовали более 64% избирателей.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

Общество

просмотров 161

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: