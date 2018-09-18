18 сентября 2018, 19:44Общество

Пензенцы поддержали акцию «Сурский край - без наркотиков!»

Пензенцы поддержали антинаркотическую акцию «Сурский край - без наркотиков!» (0+). К ней присоединились работники образования, деятели культуры, известные спортсмены и тренеры.

По мнению прославленных пензенских атлетов, в первую очередь, необходимо создать условия для занятий спортом на дворовых площадках. В рамках акции с воспитанниками спортивных школ региона провели уроки на тему здорового образа жизни. Ребятам рассказали о том, какое влияние оказывает употребление запрещенных веществ на организм человека.

«Думаю, что с детьми как можно раньше нужно установить контакт. Если их убрать из подворотен, подвалов, чердаков и вытащить на спортивные площадки, то, скорее всего, нация будет процветать. В таких местах могут оказаться потенциальные олимпийские чемпионы любого вида спорта», - сказал экс-капитан ХК «Дизель» Андрей Кузьмин.

Общество
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