Пензенцы подали более 3500 заявок на льготные путевки в лагеря

12 февраля 2020, 12:34Общество
Более 3500 пензенцев подали заявки на получение путевок в детские лагеря. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Сергей Волков во время записи очередной программы «Тема дня» (16+) телеканала «Экспресс».
Чиновник напомнил, что 3 февраля на сайте www.leto58.ru стартовал первый этап заявочной кампании на приобретение путевок в детские лагеря.
«По данным на 4 февраля, введены данные более 3500 детей. В течение всего месяца горожане смогут зарегистрироваться в электронной системе, при необходимости - получить консультацию у специалистов по телефонам, указанным на сайте, скорректировать введенные данные, если обнаружатся ошибки или недочеты», - сообщил Сергей Волков.
Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, второй этап кампании начнется 2 марта. В этот день с 9:00 в личном кабинете появится кнопка «Записаться в очередь», нажав которую, родители смогут поставить детей в электронную очередь и получить талон с указанием места и времени приема документов для приобретения путевки.
Подробнее о летней оздоровительной кампании и ценах на путевки можно прочитать на сайте.
В эфир программа «Тема дня» с участием приглашенных экспертов выходит ежедневно на телеканале «Экспресс» в 18:30. Интервью с Сергеем Волковым доступно по ссылке, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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