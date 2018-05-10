Пензенцы почтили погибших на фронте минутой молчания

Пенза присоединилась к всероссийской акции «Минута молчания». В городе были включены сирены централизованной системы оповещения. Таким образом, об акции узнали все пензенцы. Минута молчания прошла на шести городских площадках: у Монумента воинской и трудовой Славы, у памятника «Проводы», в парках и на Юбилейной площади.

«Минута молчания» - всероссийская акция. По всей стране она началась в 18.55. Зрители вслушиваются в голоса Юрия Левитана и Анны Шатиловой. Заслуженной артистки РСФСР, советского и российского диктора. Именно она озвучила текст о том, как Великая Отечественная война отразилась на жизни Пензы.

Пензенцы вспомнили имена и судьбы близких, умерших в военные годы или прошедших войну. Память в День Победы зазвучала сиренами городской системы оповещения, поэтому о том, что наступил момент вспомнить, узнал каждый.