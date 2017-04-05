05 апреля 2017, 11:43Общество Пензенцы почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге В Пензе почтили память жертв теракта в питерском метро. Напомним, накануне в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. По последним данным, в результате трагедии погибли 14 человек и более 50 пострадали. Свои соболезнования родственникам жертв теракта выразили лидеры государств, представители российских властей и рядовые граждане.

Слова поддержки звучат от жителей всех регионов страны. Соболезнуют родным и близким погибших в результате теракта в питерской подземке. Трагедия шокировала не только петербуржцев, цветы несут к мемориалам и в столице, и в провинции.

Слова поддержки высказал президент страны. Владимир Путин одним из первых возложил цветы к одной из станций питерской подземки.

Свои соболезнования в связи с трагическими событиями в северной столице выразил и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Шок, боль, горечь утраты – чувства, которые испытывает каждый житель Пензенской области в связи с взрывами в петербургском метро. Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами», - сказал он.

В Пензе траурная церемония прошла у памятника героям блокадного Ленинграда. Многие пензенцы восприняли трагедию, как свою собственную.

К подножию мемориала на Западной поляне красные гвоздики возложили первые лица города и области.

Общество

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