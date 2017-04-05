Пензенцы почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 апреля 2017, 11:43Общество
В Пензе почтили память жертв теракта в питерском метро. Напомним, накануне в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. По последним данным, в результате трагедии погибли 14 человек и более 50 пострадали. Свои соболезнования родственникам жертв теракта выразили лидеры государств, представители российских властей и рядовые граждане.
Слова поддержки звучат от жителей всех регионов страны. Соболезнуют родным и близким погибших в результате теракта в питерской подземке. Трагедия шокировала не только петербуржцев, цветы несут к мемориалам и в столице, и в провинции.
Слова поддержки высказал президент страны. Владимир Путин одним из первых возложил цветы к одной из станций питерской подземки.
Свои соболезнования в связи с трагическими событиями в северной столице выразил и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
«Шок, боль, горечь утраты – чувства, которые испытывает каждый житель Пензенской области в связи с взрывами в петербургском метро. Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами», - сказал он.
В Пензе траурная церемония прошла у памятника героям блокадного Ленинграда. Многие пензенцы восприняли трагедию, как свою собственную.
К подножию мемориала на Западной поляне красные гвоздики возложили первые лица города и области.
05 апреля 2017, 17:57Пензенцев просят помочь найти Андрея Кочетова
05 апреля 2017, 17:32Пензенцев предупредили об опасности шашлыков
05 апреля 2017, 17:01В двух районах Пензенской области кладбища завалили мусором
05 апреля 2017, 16:31В Сердобске определят самые спортивные семьи в Пензенской области
05 апреля 2017, 16:04Пензенского бизнесмена наказали за пищевую добавку, похожую на водку
05 апреля 2017, 15:33В Арбеково построят парк с каскадными прудами
05 апреля 2017, 15:017 апреля пензенцы смогут получить скидки на посещение спортобъектов
05 апреля 2017, 14:29Маршрутка №89 промчалась на «красный» на ул. Калинина. Видео