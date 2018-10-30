Пензенцы почтили память жертв политических репрессий

30 октября в России вспоминают жертв политических репрессий. По всей стране в этот день проходят траурные акции, митинги и мероприятия, посвященные памяти погибших и пострадавших в период с 1921 по 1953 годы. В Пензе памятная акция прошла в центре города у монумента «Покаяние».

Среди погибших - поэты, писатели, художники, политические деятели, представители духовенства, а также казаки. За принадлежность к казачеству в лагерях было уничтожено около четырех миллионов человек.

«Нам очень важно, чтобы об этом помнили. Сейчас происходит реабилитация казачества, его возрождение, поднимаются документы, в которых описывается то, что мы, несмотря на то, что произошло, любим свое государство», - сказал атаман «Пензенского Союза Казаков» Евгений Пучков.

Акция памяти жертв политических репрессий - не просто встреча с теми, в чьей семье произошло горе. Говоря о народной трагедии, участники отметили, что подобного нельзя больше допускать.

«Для нового поколения очень важно уважать ценность жизни, права человека и закон. Поэтому необходимо разрабатывать образовательные программы, сохранять памятники и музейные фонды и, конечно, обеспечить доступ к архивным материалам», - отметила уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова.

В завершении акции участники возложил розы и гвоздики к монументу. Памятные мероприятия продолжились в образовательных учреждениях. Там прошли молодежные акции, выставки и экскурсии.