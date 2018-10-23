Пензенцы почтили память святителя Иннокентия

Верующие пензенцы вспоминают первого святого Пензенской области Иннокентия. К лику святых его причислили только спустя два столетия после смерти. Его мощи покоятся в Успенском кафедральном соборе. Там архипастыри из разных уголков страны совершили божественную литургию.

Вот уже 18 лет верующие ищут у него поддержки, просят исцеления от телесных болезней и душевных недугов. 23 октября жители региона прославляют первого святителя Иннокентия Пензенского. Божественную литургию возглавили сразу пять церковных иерархов.

«Он также покровитель и саратовской земли, в то время это была одна епархия. Приезжаю сюда помолиться каждый год вместе с благочестивым народом Пензы», - рассказал митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.

Илларион в миру отличался исключительно кротким нравом, поэтому, когда он поступил в семинарию в Москве, был прозван Смирновым. Богослов, публицист, проповедник, церковный историк. В столице он стал неугодным из-за борьбы с модным тогда мистицизмом, и его направили в Пензу. На посту епископа Иннокентий прослужил всего восемь месяцев и скончался после тяжелой болезни в 35 лет.

«Он не раз мне помогал, обращалась к нему в молитвах, а он отзывался на мои просьбы. Стараюсь приходить в храм каждый год, чтобы почтить память святителя Иннокентия Пензенского», - сказала жительница Пензы Елена Смакольская.

«Мы молимся за него, а он за нас. Святой человек был, никогда не проходил ни бедного, ни богатого, всем помогал, птичек и зверушек кормил», - рассказала жительница Пензы Марина Баганова.

Дни памяти святителя, который при жизни снискал доверие и уважение паствы, всегда проходят торжественно. Прихожан угощают выпечкой и кашей из полевой кухни. В 2019 году пензенская епархия готовится отметить 200-летие со дня кончины первого святого Пензенской области.