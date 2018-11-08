В Пензе почтили память сотрудников МВД, которые погибли при исполнении

8 ноября объявлено Днем памяти павших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск. В подразделении министерства Пензенской области состоялись мемориальные церемонии, на которых сотрудники полиции встретились с родственниками погибших коллег, посетили места захоронений героев.

Теперь их имена увековечены на плитах мемориального комплекса. Почтить память 111 сотрудников, которые погибли при охране общественного порядка и законности, собрались родные и близкие героев, ветераны, руководство областного управления МВД и личный состав.

«Они исполнили служебный долг честно и до конца, погибли при исполнении. Мы все скорбим. Эти люди навечно останутся в наших сердцах», - сказал начальник управления МВД России по Пензенской области Сергей Щеткин.

Лейтмотивом митинга стала мысль о том, что от работы сотрудников полиции зависит соблюдение законности в отдельном городе и стране в целом, порядок на улицах, а иногда и покой в домах горожан. Их служба требует мужества и отваги, выносливости и хорошей физической подготовки, ведь зачастую именно правоохранители спасают человеческие жизни. Возложив цветы к мемориалу, уже на Аллее славы на Новозападном кладбище павших коллег вспомнили поименно.

«Сотрудники не пощадили жизни, чтобы мирное население могло спокойно жить, работать и воспитывать детей, подрастающее поколение, которое когда-то придет на смену действующим работникам правоохранительных органов», - отметил начальник управления по работе с личным составом управления МВД России по Пензенской области Сергей Филиппов.

Памятная церемония продолжилась у памятника пензенскому участковому. Перед кадетами выступили ветераны правоохранительных органов. Школьники прочитали стихотворения.