Пензенцы почтили память погибших в Чернобыльской АЭС

У памятника погибшим и пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС прошел митинг. Ежегодно 26 апреля там вспоминают жертв трагедии.

33 года назад ликвидировать последствия страшной аварии отправились люди со всех республик СССР. Смелость и героизм проявили и 2000 пензенцев. Спасение людей стоило им собственного здоровья, а многим и жизни.

«Не многие сначала знали масштаба трагедии, но люди, которые поехали туда трудиться и защищать весь мир от радиации, прекрасно осознавали, насколько важен для будущего их труд», - сказал первый заместитель главы администрации города Сергей Волков.

Память погибших почтили минутой молчания. По традиции, в воздух запустили белые воздушные шары и возложили цветы к мемориалу.