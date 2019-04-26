Пензенцы почтили память погибших в Чернобыльской АЭС

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26 апреля 2019, 19:18Общество
У памятника погибшим и пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС прошел митинг. Ежегодно 26 апреля там вспоминают жертв трагедии.
33 года назад ликвидировать последствия страшной аварии отправились люди со всех республик СССР. Смелость и героизм проявили и 2000 пензенцев. Спасение людей стоило им собственного здоровья, а многим и жизни.
«Не многие сначала знали масштаба трагедии, но люди, которые поехали туда трудиться и защищать весь мир от радиации, прекрасно осознавали, насколько важен для будущего их труд», - сказал первый заместитель главы администрации города Сергей Волков.
Память погибших почтили минутой молчания. По традиции, в воздух запустили белые воздушные шары и возложили цветы к мемориалу.
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