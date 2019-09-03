Пензенцы почтили память погибших в Беслане

3 сентября в России - День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата установлена после трагических событий в Беслане. 15 лет назад в Северной Осетии более 1000 человек - дети, их родители и учителя, стали заложниками бандитов, которые захватили местную в школу.

Памятные акции прошли по всей стране, в том числе - в Пензе. В сквере «У белых рос» собрались школьники, ветераны войн, среди которых - афганцы, а также представители власти. Они почтили память погибших. Напомним, трагедия унесла жизни 186 детей и 148 взрослых.

«Нельзя забывать о том, что в нашей стране произошло, а это случилось и от этого никуда не деться. Многие иностранные государства хотели бы об этом умолчать, но об этом нельзя умалчивать, потому что погибло очень много несовершеннолетних и взрослых. Дети не должны гибнуть - это цветы нашей жизни и они должны расти под мирным, голубым небом», - сказал главный организатор памятной акции, председатель пензенского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» Владимир Холзинев.