Пензенцы почтили память погибших в Афганистане

17 февраля 2020, 19:18Общество
В память о 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана в Пензе прошел митинг. У мемориала «Афганские ворота» традиционно собрались участники тех событий, родные погибших и представители власти.
Губернатор Иван Белозерцев выразил глубокую признательность выжившим в том конфликте и поблагодарил ветеранов за работу с молодежью, которую они ведут.
«Наши солдаты, офицеры, прапорщики, гражданский персонал выполняли эту боевую задачу за пределами России, потому что было очень важно выполнить то, что приказала Родина», - отметил глава региона.
Частью митинга стала акция «Бессмертный афганский батальон». Кадеты из школы №46 пронесли штандарты с изображениями и информацией о каждом пензенце, погибшем в Афганистане.
В том конфликте участвовало более 5000 наших земляков, 130 из них погибли, шестеро до сих пор числятся пропавшими без вести.
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