Пензенцы почтили память погибших при взрыве в Керчи

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18 октября 2018, 11:34Общество
Пензенцы почтили память погибших при взрыве, который произошел в керченском колледже. На площади перед Домом молодежи состоялся траурный митинг.
«Сегодня для всей России день траура: в керченском политехническом колледже в результате взрыва погибли 18 человек. Они были такие же, как и вы: мечтали, учились, любили, дружили. И мы помним и скорбим о них. И главное - не допустить повторения этой трагедии. Будем едины перед лицом опасности», - сказал министр образования области Александр Воронков.
У Дома молодежи создали мемориал. Почтить память погибших на этом месте можно будет в течение трех дней, сообщает пресс-служба регионального минобразования.
Напомним, 17 октября в керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о 18 жертвах. Пострадали около 50 человек.
Сначала следователи завели уголовное дело по статье «Теракт», а затем переквалифицировали его в «Убийство». По данным «Интерфакса», взрыв и стрельбу устроил один из студентов, который позже погиб. В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации и объявили трехдневный траур.
Также в связи с трагедией в Керчи губернатор Иван Белозерцев поручил усилить предупредительно-профилактические меры по антитеррору и проверить защищенность учреждений образования, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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