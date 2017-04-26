Пензенцы почтили память погибших при аварии на Чернобыльской АЭС

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26 апреля 2017, 19:32Общество
В Пензе состоялся митинг, посвященный Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.
У монумента на улице 8 Марта прошла церемония возложения цветов и венков, а рядом на аллее участники акции памяти посадили саженцы деревьев, символизирующие возрождение жизни.
31 годовщина аварии на Чернобыльской АЭС собрала участников ликвидации ее последствий и неравнодушных жителей города. В 1986 году на борьбу с последствиями техногенной катастрофы направляли специалистов со всей страны.
«Я был в Казахстане в Астане. Там - город Степногорск, он урановый. Направляли, в основном, по принципу, кто связан с ураном. Там я долго был - семь месяцев. Удивительный жил народ, люди ответственно относились к этому делу», - рассказал участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, начальник управления механизации и транспорта (1986-1987 г.г.) Николай Кононенко.
«Я всегда плачу, когда об этом говорю. Конечно, мы понимали, что такое Чернобыль. Вспоминаю соседа, провожали его, плакали. Сколько людей погибли», - поделилась воспоминаниями жительница г. Пензы Пелагея Сорокина.
В ликвидации последствий катастрофы приняло участие свыше 600 тысяч человек, две тысячи их них - это жители Пензенской области. Авария на Чернобыльской АЭС вызвала большой резонанс во всем мире. Во многих странах на несколько лет было заморожено строительство новых атомных электростанций.
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