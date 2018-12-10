Пензенцы почтили память Героя России Александра Сергеева

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 декабря 2018, 19:12Общество
Сотрудники регионального управления ФСИН почтили память первого в истории уголовно-исполнительной системы Героя России Александра Сергеева.
Митинг начался с минуты молчания и возложения цветов к бюсту героя. После в музее управления собравшимся рассказали о подвиге Александра Сергеева. На встречу пригласили подрастающее поколение.
«Патриотическое воспитание важно не только среди сотрудников управления, но и всего российского общества. Такие мероприятия проводятся достаточно часто», - рассказал заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Максим Михайлюк.
В музее управления находятся уникальные фотоматериалы, вещи, принадлежавшие герою, исторические документы, рассказывающие о его жизни и подвиге. В 1994 году майор внутренней службы Александр Сергеев, будучи командиром группы спецназа, ценой своей жизни спас заложников, захваченных заключенными колонии с помощью боевых гранат. За мужество и героизм указом президента страны был посмертно награжден медалью «Золотая Звезда» Героя России.
10 декабря 2018, 19:47В пензенскую больницу поступило новое офтальмологическое оборудование
10 декабря 2018, 19:33Новая система борьбы с мусором назрела давно - губернатор
10 декабря 2018, 19:18Пензенцы взяли «серебро» кубка России по перетягиванию каната
10 декабря 2018, 19:12Пензенцы почтили память Героя России Александра Сергеева
10 декабря 2018, 19:07Губернатор поручил увековечить память о подвигах пензенских героев
10 декабря 2018, 19:03В Пензе впервые прошел зимний кубок по кроссфиту
10 декабря 2018, 17:59В Пензе хотят создать рабочую группу по отслеживанию должников
10 декабря 2018, 17:37Стало известно о жертве страшного пожара в Терновке