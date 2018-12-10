10 декабря 2018, 19:12Общество

Пензенцы почтили память Героя России Александра Сергеева

Сотрудники регионального управления ФСИН почтили память первого в истории уголовно-исполнительной системы Героя России Александра Сергеева.

Митинг начался с минуты молчания и возложения цветов к бюсту героя. После в музее управления собравшимся рассказали о подвиге Александра Сергеева. На встречу пригласили подрастающее поколение.

«Патриотическое воспитание важно не только среди сотрудников управления, но и всего российского общества. Такие мероприятия проводятся достаточно часто», - рассказал заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Максим Михайлюк.

В музее управления находятся уникальные фотоматериалы, вещи, принадлежавшие герою, исторические документы, рассказывающие о его жизни и подвиге. В 1994 году майор внутренней службы Александр Сергеев, будучи командиром группы спецназа, ценой своей жизни спас заложников, захваченных заключенными колонии с помощью боевых гранат. За мужество и героизм указом президента страны был посмертно награжден медалью «Золотая Звезда» Героя России.

Общество
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