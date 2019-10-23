Пензенцы побывали на питерской выставке иконописи

У пензенцев, которые собираются в ближайшее время посетить Санкт-Петербург, появится возможность познакомиться с многообразием современной иконописи. В Центральном военно-морском музее северной столицы открылась уникальная выставка «Небесные покровители российской армии и флота» (0+). Экспозиция вобрала в себя около 500 работ известных отечественных мастеров христианского, изобразительного и декоративно-прикладного искусства из 20 регионов страны.

Залы Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге заняли православные иконы. Живописные, резные, эмалевые, инкрустированные драгоценными камнями, выполненные из бивня мамонта - многообразие материалов и изобразительных техник способно впечатлить даже искушенную питерскую публику. Открытие масштабной экспозиции состоялось в преддверии празднования 275-летия со дня рождения адмирала Федора Ушакова.

«Современные мастера работают в абсолютно разных техниках и технологиях, в том числе - традиционных. Всем кажется, что классическая икона написана на доске или, например, на стене, но на самом деле - это несколько узкое представление. Все гораздо шире. Икона написана на металле и, например, такие наиболее пригодны для кораблей», - рассказал организатор выставки Матвей Гребенников.

Флотоводца Федора Ушакова, который за свою военную карьеру не потерпел ни единого поражения, в 2001 году причислили к лику святых. На открытии выставки побывали и уроженцы нашего региона, которые сейчас проживают в Санкт-Петербурге и активно участвуют в культурной жизни города, а также представители пензенского землячества.

«Мы хотим показать, чему посвятили всю земную жизнь эти люди, для того, чтобы войти уже в Царство небесное. Ведь они практически всю свою жизнь прослужили Богу, церкви, Отечеству. Россия веками формировалась как многонациональная, многоконфессиональное государство. Я хотел бы отметить, что над этой экспозицией работали люди разных национальностей и конфессий», - отметил директор благотворительного фонда культурных и социально значимых инициатив им. святого праведного воина Федора Ушакова Игорь Николаев.

Особое внимание уделили одной из самых важных составляющих жизни армии и флота - религии. В частности, святым покровителям. В музее показаны иконы с изображением апостола Андрея Первозванного, великомученика Георгия Победоносца и князя Александра Невского.

«Любой выход на военное действие в обязательном порядке начиналось с просьбой к богу о помощи и заступничестве», - сказал протоиерей Олег Артемов.

В рамках выставки для посетителей пройдут открытые лекции и круглые столы, посвященные современному христианскому искусству и личности Федора Ушакова, а также мастер-классы художников декоративно-прикладного искусства.