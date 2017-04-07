07 апреля 2017, 19:56Общество Пензенцы поборются за звание «Успешная семья-2017» Во Дворце детского и юношеского творчества прошел последний отборочный этап областного фестиваля-конкурса «Успешная семья – 2017». На сцену на этот раз вышли лучшие семьи Пензы - победители районных этапов - и самые успешные семьи Шемышеского, Бессоновского и Пензенского районов.

Участники фестиваля представили на суд компетентного жюри визитку своей семьи и поделились секретами позитивного настроения в конкурсе «Витамины-антирутины». Семьи, занявшие первые и вторые места, 27 апреля примут участие в финале областного фестиваля-конкурса.

«Самое главное - чтобы в семье жили любовь и взаимопонимание», - сказала участница фестиваля-конкурса «Успешная семья – 2017» Анна Николина.

«Семья - это сложный механизм, в котором каждая деталь должна работать одинаково слаженно. Если какая-то деталь выходит из строя, семья распадается», - отметил участник фестиваля-конкурса «Успешная семья – 2017» Александр Николин.

«Папа нас ведет вперед, талант его не скрыть, а я - двойная бодрость, нам некогда грустить», - рассказал стих участник фестиваля-конкурса «Успешная семья – 2017» Михаил Николин.

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