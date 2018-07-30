Пензенцы поборются за медали в соревнованиях по гребле на байдарках

Спортсмены из Пензы примут участие в финале соревнований по гребле на байдарках и каноэ на Спартакиаде молодежи России.

Турнир (0+) состоится с 31 июля по 4 августа в Энгельсе. Участие в нем примут около 320 спортсменов, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Честь Пензенской области на соревнованиях будут защищать Артем Бродягин, Ангелина Тихонова, Марина Тришенкова, Екатерина Фомина, Екатерина Шурыгина и Даниил Барсуков. В программу мероприятия войдут заезды на дистанции протяженностью 200, 500 и 1000 метров.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».