30 июля 2018, 15:04Спорт

Пензенцы поборются за медали в соревнованиях по гребле на байдарках

Спортсмены из Пензы примут участие в финале соревнований по гребле на байдарках и каноэ на Спартакиаде молодежи России.

Турнир (0+) состоится с 31 июля по 4 августа в Энгельсе. Участие в нем примут около 320 спортсменов, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Честь Пензенской области на соревнованиях будут защищать Артем Бродягин, Ангелина Тихонова, Марина Тришенкова, Екатерина Фомина, Екатерина Шурыгина и Даниил Барсуков. В программу мероприятия войдут заезды на дистанции протяженностью 200, 500 и 1000 метров.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3-2385203/

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