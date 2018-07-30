Пензенцы поборются за медали в соревнованиях по гребле на байдарках

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 июля 2018, 15:04Спорт
Спортсмены из Пензы примут участие в финале соревнований по гребле на байдарках и каноэ на Спартакиаде молодежи России.
Турнир (0+) состоится с 31 июля по 4 августа в Энгельсе. Участие в нем примут около 320 спортсменов, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Честь Пензенской области на соревнованиях будут защищать Артем Бродягин, Ангелина Тихонова, Марина Тришенкова, Екатерина Фомина, Екатерина Шурыгина и Даниил Барсуков. В программу мероприятия войдут заезды на дистанции протяженностью 200, 500 и 1000 метров.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
30 июля 2018, 19:59Жителю Пензенского района грозит срок за кражу 100-метрового кабеля
30 июля 2018, 19:54В пензенских общепитах снизилось количество правонарушений
30 июля 2018, 19:33В Пензе завершились соревнования по BMX-спорту среди молодежи
30 июля 2018, 19:29В Пензе обсудили вопросы модернизации бизнес-инкубаторов
30 июля 2018, 19:26Пензенцам представили выставку «Искусство за решеткой»
30 июля 2018, 19:21Под Пензой стартовал первый этап конкурса «Мастер-оружейник»
30 июля 2018, 19:18В сквере у «Разорванной звезды» установили БТР
30 июля 2018, 19:12В Пензенской области прошли антитеррористические учения