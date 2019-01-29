Пензенцы поборются за кубок России по прыжкам в воду

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 января 2019, 17:39Спорт
Пензенские спортсмены примут участие в соревнованиях на кубок России по прыжкам в воду, которые стартовали в Саранске.
За победу в турнире будут бороться кандидаты в мастера спорта России от 2005 года и старше. Пензенскую область представят восемь спортсменов ГБУ ПО «СШОР водных видов спорта».
По окончанию соревнований специалисты сформируют сборную команды России для участия в международных состязаниях зимне-весеннего периода, в состав которой войдут лучшие спортсмены.
Соревнования (0+) продлятся до 2 февраля, сообщает пресс-служба областного минспорта, пишет ИА «Пенза-Пресс».
29 января 2019, 19:46Перенос расселения домов на улице Галетной признали незаконным
29 января 2019, 19:41Тлеющая свалка в Пензе может стать причиной экологической катастрофы
29 января 2019, 19:38Дни Пензенской области в СовФеде открыли заседания профильных комитетов
29 января 2019, 19:36Центр Кузнецка приобретет в 2019 году современный облик
29 января 2019, 19:31«Телесемь» поддержал участниц конкурса «Татьяна Поволжья» в Пензе
29 января 2019, 19:28В Кузнецке готовятся к соревнованиям по автомодельному спорту
29 января 2019, 19:19Молодые парламентарии Пензы отправились на мероприятия в СовФед
29 января 2019, 19:16Пензенские школьники воссоздали в миниатюре события блокады Ленинграда