Пензенцы поборются за кубок России по прыжкам в воду

Пензенские спортсмены примут участие в соревнованиях на кубок России по прыжкам в воду, которые стартовали в Саранске.

За победу в турнире будут бороться кандидаты в мастера спорта России от 2005 года и старше. Пензенскую область представят восемь спортсменов ГБУ ПО «СШОР водных видов спорта».

По окончанию соревнований специалисты сформируют сборную команды России для участия в международных состязаниях зимне-весеннего периода, в состав которой войдут лучшие спортсмены.

Соревнования (0+) продлятся до 2 февраля, сообщает пресс-служба областного минспорта, пишет ИА «Пенза-Пресс».